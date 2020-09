“Migranti sul bus solo ad alcuni orari: tolgono posto agli studenti”: la proposta della Lega bergamasca (Di lunedì 7 settembre 2020) Bergamo, la proposta della Lega: “Migranti su bus diversi da quelli degli studenti” alcuni esponenti della Lega di Serdina, comune in provincia di Bergamo, hanno chiesto che i “richiedenti asilo” prendano i mezzi pubblici a un’orario differente da quello in cui sono utilizzati dagli altri studenti e cittadini. Venerdì 4 settembre alcuni rappresentanti leghisti hanno avanzato la richiesta al prefetto Enrico Ricci, in un incontro che ha visto la partecipazione dei parlamentari Daniele Belotti e Alberto Ribolla. Secondo quanto spiegato su Facebook da Enrico Galizzi, dirigente della Lega locale, i migranti “spintonano e sgomitano” e “vista la loro ... Leggi su tpi

