Lutto nella politica beneventana: è morto Enrico Castiello (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLutto nel mondo politico beneventano. E’ morto questa mattina, presso l’ospedale di Melfi dove era ricoverato dallo scorso 12 agosto, Enrico Castiello, volto noto in città per il suo impegno nell’amministrazione pubblica: per due volte è stato assessore della giunta guidata da Fausto Pepe, occupandosi in particolare di ambiente. Castiello, per lungo tempo militante del Partito Democratico, è stato uno dei protagonisti dell’esperienza di governo di centrosinistra a palazzo Mosti. L'articolo Lutto nella politica beneventana: è morto Enrico Castiello proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

MediasetTgcom24 : Lutto nella cultura italiana: è morto lo storico dell'arte Philippe Daverio, aveva 70 anni #philippedaverio… - cri_verde : RT @Lanternaweb: La redazione di Lanterna aderisce al lutto della città di #Colleferro per la morte del giovane #WillyMonteiro, barbarament… - AleVerrelli : RT @Lanternaweb: La redazione di Lanterna aderisce al lutto della città di #Colleferro per la morte del giovane #WillyMonteiro, barbarament… - Lanternaweb : La redazione di Lanterna aderisce al lutto della città di #Colleferro per la morte del giovane #WillyMonteiro, barb… - entropologo : @zarcozilesi Certo occorre 'andare avanti'. Si chiama - nella prospettiva in cui io scrivo tutte le cose - 'elabora… -