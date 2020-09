L’Italia avrà la sua atleta trans a gareggiare con le donne. “Non sono sleale, non ho vantaggio fisico” (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set – Che non si dica più che l’Italia è un Paese transfobico, finalmente anche noi stiamo al passo coi tempi: Valentina Petrillo, nata come Fabrizio Petrillo, correrà i 200 metri nei campionati paralimpici assortiti nella categoria T12, quella riservata agli ipovedenti. Avremo, in sostanza, anche noi, il nostro bravo atleta transgender biologicamente maschio che partecipa a competizioni fino ad ora riservate alle donne. Petrillo: “Gli ormoni mi hanno cambiato il fisico” Come Fabrizio Petrillo, l’atleta ha guadagnato ben 11 titoli italiani. «Nel ’95 ho buoni risultati, potrei classificarmi per le olimpiadi di Atlanta, ma non mi sento a mio agio come uomo e lascio perdere, la mia ultima gara maschile è a ottobre del ... Leggi su ilprimatonazionale

Linkiesta : È il momento di fare una scelta culturale, di modello di vita, di equità sociale. Bisogna scegliere adesso perché l… - rivia_di : L’Italia avrà la sua atleta trans a gareggiare con le donne. “Non sono sleale, non ho vantaggio fisico” 11 titoli… - lamp_az : RT @federicofubini: Il Piano Marshall distribuì all'Italia fondi per 11,5% del Pil in 5 anni. Dall'Europa nei prossimi 5 l'Italia avrà fond… - MagriGianluigi : RT @federicofubini: Il Piano Marshall distribuì all'Italia fondi per 11,5% del Pil in 5 anni. Dall'Europa nei prossimi 5 l'Italia avrà fond… - stroma62 : RT @federicofubini: Il Piano Marshall distribuì all'Italia fondi per 11,5% del Pil in 5 anni. Dall'Europa nei prossimi 5 l'Italia avrà fond… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia avrà GP Italia a Monza: trionfa Gasly! Battuto Sainz. Ferrari ritirate. Hamilton 7° La Gazzetta dello Sport