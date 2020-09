Italia, Chiellini: “Potevamo segnare di più. In testa al girone con merito” (Di lunedì 7 settembre 2020) Una rete di Nicolò Barella apre le porte all'Italia per la vittoria contro l'Olanda in una serata contraddistinta anche dal ritorno in campo di Giorgio Chiellini. Il difensore azzurro mostra una discreta crescita dopo il lungo stop che lo ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione.LE PAROLE DI ChielliniChiellini racconta le sue impressioni ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo preparato bene la partita, siamo un gruppo che ha fatto due anni di grande livello. Dopo tanti mesi e un'estate strana non era facile ricominciare. Oggi abbiamo vinto giocando da grande squadra, e probabilmente meritavamo qualche gol in più, e alla fine siamo stati bravi anche a difenderci, perché delle volte devi saperti rimboccare le maniche. Mi mancava giocare in campo grande, perché gli allenamenti li fai sempre in ... Leggi su itasportpress

