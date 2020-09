Guadagnino a Venezia racconta Ferragamo: ecco «Salvatore – Shoemaker of dreams» (Di lunedì 7 settembre 2020) Luca Guadagnino racconta Salvatore Ferragamo per raccontare sé stesso, la sua passione, il cinema; racconta Ferragamo perché così può parlare di arte, di altissima arte, e rimanere comunque nel concreto, nell’artigianato, nella sostanza delle cose. Racconta Ferragamo e si circonda di voci straordinarie della moda e della critica, e dà a Martin Scorsese il compito di fare da ponte tra il cinema e la moda, tra le scarpe e i film, e di usare la sua storia, quella di un figlio di immigrati, per mostrare il viaggio di Ferragamo, la sua speranza, e la sua innata capacità di crearsi (qui la citazione è di Bob Dylan). Leggi su vanityfair

vogue_italia : In attesa che inizi il Festival, edizione 2020, una lista di 10 film da guardare subito, a partire da Suspiria di G… - MissOHaras : #Venezia77, il resoconto del quinto giorno. #LucaGuadagnino presenta il suo documentario su Ferragamo.… - UniMoviesBlog : #Venezia77, il resoconto del quinto giorno: il giorno di #LucaGuadagnino. - VELOSPORT1960 : Il regista ha presentato a Venezia il doc su Ferragamo: 'Creatore titanico e outsider fuori dal coro' - giorgioviali : Luca Guadagnino - Salvatore Ferragamo - ' Ha la cadenza scolastica dei documentari televisivi, e il commento musica… -