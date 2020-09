Gioia Mihajlovic, il tecnico del Bologna è guarito dal Coronavirus (Di lunedì 7 settembre 2020) Ottime notizie per Sinisa Mihajlovic. Dopo aver saltato tutta la fase del ritiro, l’allenatore del Bologna potrà continuare a dirigere la squadra in vista dell’inizio del campionato di Serie A. L’allenatore si è sottoposto al doppio tampone che hanno avuto esito negativo, il serbo è completamente guarito. Già nella giornata di domani Mihajlovic sarà al campo di allenamento, adesso si inizia a fare sul serio con l’obiettivo di disputare una stagione da assoluto protagonista. Sinisa si è dimostrato ancora una volta un leone, il tecnico sta combattendo contro la leucemia e negli ultimi mesi ha fatto dei passi da gigante. Adesso questo contrattempo del Coronarirus che è stato superato in modo ... Leggi su calcioweb.eu

