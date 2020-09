Francesco Acerbi, il difensore non si accorda per il rinnovo con la Lazio e si sfoga contro la sua squadra: ecco il perché (Di lunedì 7 settembre 2020) Questa situazione, scrive la Gazzetta dello sport, ha creato una prima frattura tra il giocatore e il club. David Silva frega la Lazio e va alla Real Sociedad. Igli Tare: "Rispetto per il giocatore, ... Leggi su liberoquotidiano

RaiSport : Da Amsterdam, Francesco Acerbi al microfono di @AurelioCapaldi : 'Il contratto con la Lazio? Cifre non vere, se que… - Aquila6811 : Francesco Acerbi spegne le fiamme: 'Non ho detto che voglio andare via, mi aspettavo il rispetto della società'… - 1900_since : Ancora #FrancescoAcerbi ai microfoni sportivi che prova a spegnere le fiamme in casa #Lazio - dbigmark : RT @SempreIntercom: Italian Media Claim Inter & Napoli Spark Interest In Lazio’s Francesco Acerbi - maxlander23 : @Acerbi_Fra non dar retta a questi pseudo tifosi. Forza Francesco avanti x la tua strada!!!!! Forza LAZIO -