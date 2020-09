Esposito: “Ok al prestito per poi tornare ancora più forte all’Inter” (Di lunedì 7 settembre 2020) Sebastiano Esposito, giovane stellina dell’Inter, ha parlato del suo futuro in una intervista a La Gazzetta dello Sport: “Decideremo insieme con il club e con il mio agente quel che è meglio. Io posso dire che amo l’Inter, fin da piccolo. Mi ha aiutato nei momenti di difficoltà, è stata una seconda famiglia e il direttore del settore giovanile Roberto Samaden è stato per me un secondo padre. Se dovrò andare in prestito, dovrò dare il massimo per poi tornare all’Inter. Quello è il mio obiettivo: giocare nell’Inter il più a lungo possibile”. Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo Esposito: “Ok al prestito per poi tornare ancora più ... Leggi su alfredopedulla

