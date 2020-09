Enzo Capo replica a Pamela Barretta: “Fatti una vita!”. Lei risponde: “Hai una laurea finta!” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Trono Over della scorsa edizione di Uomini e Donne è stato formato da Enzo Capo e Pamela Barretta. I due sono stati insieme per un breve periodo di tempo, per poi lasciarsi in modo amichevole. Enzo replica ancora una volta a Pamela: “Fatti una vita!” Nonostante siano trascorsi diversi mesi dalla loro rottura, i … L'articolo Enzo Capo replica a Pamela Barretta: “Fatti una vita!”. Lei risponde: “Hai una laurea finta!” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

alberto_fer_nun : @ColinaDeNervion @BenditosColores Enzo Maresca. Il capo. - BlogUomini : Enzo Capo e Pamela Barretta la sfida finisce per le vie legali. Le ultime accuse reciproche. - Notiziedi_it : Scontro di fuoco sui social tra Pamela Barretta e Enzo Capo. Volano accuse - infoitcultura : Uomini e Donne, è guerra tra Pamela Barretta ed Enzo Capo: 'Narcisista, calcolatore, egoista, sfigato' - dakota_rain1986 : 'Nessuna pulsione segregazionista giura Enzo Galizzi dirigente della Lega locale' No ma va e noi ci crediamo, certa… -