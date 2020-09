Denuncia choc di una candidata: “Un uomo si è masturbato mentre…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn atto gravissimo quello che ha visto vittima Delia Paciello, giornalista napoletana, candidata alle regionali con la lista Fare Democratico a sostegno di Vincenzo De Luca: “Ieri sera”, racconta la Paciello, “è successo questo: stavo facendo una diretta Instagram, stavo parlando dei problemi della nostra Campania, quando un follower aggiunto in diretta video ha iniziato a masturbarsi. Cosa ho provato? Schifo, un senso di rabbia. Pochi secondi, il tempo di bloccare quel verme schifoso, e mi sono resa conto di aver subito un atto di violenza, vera e propria. Mi sentivo io in imbarazzo per i followers che avevano visto quello schifo. Mi sentivo colpevole. Per fortuna”, aggiunge Delia Paciello, “sono arrivate decine di messaggi di incoraggiamento, in pubblico e in privato, di uomini e donne ... Leggi su anteprima24

