De Luca indagato a Napoli per falso e truffa, il fascicolo sui presunti favori ai quattro autisti (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è indagato dalla procura di Napoli per falso e truffa, come rivela Repubblica. L’indagine è partita da un incidente stradale a Salerno tre anni fa. De Luca viaggiava nell’auto guidata da uno dei suoi autisti contromano, in un tratto però in cui era consentito farlo alle forze dell’ordine, quando ha investito una ragazza, all’epoca 22enne, a bordo di uno scooter. Dall’incidente la ragazza ne era uscita solo con un grande spavento, ma sul sinistro hanno cominciato a indagare in gran segreto i magistrati napoletani, dopo che anche dai partiti di opposizione sono partite le accuse contro De Luca su una vicenda non del tutto chiara sin ... Leggi su open.online

fanpage : #DeLuca indagato per falso e truffa #7settembre - repubblica : Napoli, indagato De Luca. L’accusa: favorì i suoi quattro autisti - MediasetTgcom24 : Il governatore Vincenzo De Luca indagato per l'assunzione di quattro suoi autisti #deluca - LucyMilano92 : RT @porcipolitici: - paolaokaasan : RT @repubblica: Napoli, indagato De Luca. L’accusa: favorì i suoi quattro autisti -