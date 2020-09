Coronavirus, positivo al matrimonio: 100 invitati in quarantena (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ successo a Foggia. Un partecipante a un matrimonio è poi risultato positivo al tampone per rilevare il Coronavirus. Oltre 100 invitati in isolamento in attesa degli accertamenti del caso. Una cerimonia nuziale in piena regola, con invitati e tutto, un momento di gioia dopo i lunghi mesi che hanno fatto saltare centinaia e centinaia … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

