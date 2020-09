"Con chi è arrivato a Capri Matteo Renzi. E Montezemolo...". Dagospia, le ultime bombe di gossip (Di lunedì 7 settembre 2020) "Capri caput mundi", annuncia Dagospia in uno dei suoi rituali flash. Già, l'estate sta finendo ma non è ancora finita. E Dago è sempre attento alle mosse, agli spostamenti dei vip e dei politici. E dunque a Capri, la stessa Capri dove si era vista Barbara Berlusconi per poi essere sbattuta piuttosto vergognosamente nel tritacarne mediatico, ecco che, come scrive Dago, "sono arrivati Matteo Renzi, il proprietario di Chanel, John Elkann e consorte (ieri a cena al ristorante Paolino) e ovviamente Montezemolo, che si mette a pagaiare accanto al suo yacht", fa sapere il sito, allegando delle foto che documentano il tutto. Infine, Dagospia ricorda come "Elettra Lamborghini festeggia l'addio al nubilato ... Leggi su liberoquotidiano

lauraboldrini : Verso Modena, Festa dell’Unità, 21:30. Con Monica Cirinnà, Alessandro Zan, Lorenzo Donnoli, Angelo Schillaci su leg… - marattin : Antipopulisti (e anti-conservatori) di tutta Italia...unitevi? Domani in edicola con @ilfoglio_it una mia riflessi… - carlogubi : @marco_gervasoni Lei è una donna, e tu sei una persona che in un paese civile verrebbe tenuta alla larga da qualsia… - CandiagoSilvano : RT @cdanielepierre: Bellissimo incontro con @CarloCalenda ieri sera organizzato da @Trentino_Azione per sostenere la nostra coalizione in q… - Dida_ti : RT @HababaAlaa: Buongiorno a tutti! Tra i tanti messaggi che ci rendono felici, il messaggio del buongiorno da chi desideriamo, è quello ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Con chi Abusi, Papa Francesco: «La denuncia è necessaria, chi l'ha fatto con il più piccolo lo ha fatto contro Cristo» Il Messaggero Trump comunica gli accordi presi col presidente serbo: ma la sua espressione lo tradisce

Coronavirus, 4 persone in quarantena nel salernitano: 3 rientravano da Malta Quattro persone in quarantena a Baronissi, Comune in provincia di Salerno, per aver avuto contatti con una persona positiva ...

Coronavirus, ecco le nuove regole del dpcm in vigore da domani: cosa cambia

Mascherine, tamponi, locali pubblici e trasporti: tutte le novità. Chi arriva dall’estero potrà ricongiungersi con chi, in Italia, ha una relazione affettiva ROMA. Stadi chiusi e concerti proibiti, te ...

Coronavirus, 4 persone in quarantena nel salernitano: 3 rientravano da Malta Quattro persone in quarantena a Baronissi, Comune in provincia di Salerno, per aver avuto contatti con una persona positiva ...Mascherine, tamponi, locali pubblici e trasporti: tutte le novità. Chi arriva dall’estero potrà ricongiungersi con chi, in Italia, ha una relazione affettiva ROMA. Stadi chiusi e concerti proibiti, te ...