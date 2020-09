Colleferro, Durigon: dolore per morte Willy, si faccia giustizia (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – “L’uccisione del giovane Willy Monteiro Duarte rappresenta un fatto estremamente grave e doloroso. Era un ragazzo d’oro ben voluto da tutta la sua comunita’ ed e’ caduto per un gesto di altruismo. Il suo sorriso e la sua storia non andranno dimenticati. Adesso si faccia giustizia con pene esemplari nei confronti dei responsabili”. Cosi’ su Facebook il coordinatore della Lega di Roma e Citta’ Metropolitana, Claudio Durigon. Leggi su romadailynews

