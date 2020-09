C’è un topo in casa Totti: l’ex capitano armato di scopa gli dà la caccia assieme al gatto, ecco come va a finire (Di lunedì 7 settembre 2020) Da qualche giorno in casa Totti è scattata la caccia al topo. Un piccolo topolino di campagna ha portato lo scompiglio a casa dell’ex capitano della Roma che, armato di scopa e affiancato dalla gatta, Donna Paola, ha provato a stanarlo e catturarlo. L’esilarante scena è stata immortalata e pubblicata sui social dalla moglie, Ilary Blasi, per la gioia dei fan. “Apri la porta!”, “Sta lì!”, “E’ scappato!” “Molla il topo!”, sono le urla della famiglia rivolte proprio alla gatta, un’esemplare di Canadian Sphynx che si diverte a cacciare i topolini presenti nel giardino della villa dell’Eur per ... Leggi su ilfattoquotidiano

