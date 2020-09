Cartelle esattoriali: proroga a novembre per covid. Cosa si dovrà pagare (Di lunedì 7 settembre 2020) Cartelle esattoriali: proroga a novembre per covid. Cosa si dovrà pagare In arrivo il rinvio di circa 9 milioni di Cartelle esattoriali fino a novembre almeno. Potrebbe essere solo una delle proroghe previste per la loro riscossione; non si esclude nemmeno una speciale campagna di rottamazione. Cosa dice la stampa specializzata sulla misura che potrebbe vedere la luce a breve?Segui Termometro Politico su Google News Cartelle esattoriali: proroga allo studio del governo Sarebbe allo studio del Ministero dell’Economia la proroga di circa 9 milioni di Cartelle esattoriali: a seguito ... Leggi su termometropolitico

