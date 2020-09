Cagliari, Zappa ha effettuato le visite mediche: manca l’ufficialità (Di lunedì 7 settembre 2020) Il prossimo acquisto del Cagliari, Gabriele Zappa, ha effettuato le visite mediche a Roma: ora si attende l’ufficialità Gabriele Zappa, prossimo acquisto del Cagliari, ha effettuato le visite mediche a Roma secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com. Ora manca solamente l’ufficialità del suo acquisto. L’esterno destro arriverà dal Pescara per una cifra pari a 3,5 milioni di euro. Nella scorsa stagione ha collezionato 25 presenze e ben 5 gol con la maglia del club abruzzese. Zappa è cresciuto alla Cosov, la scuola calcio gestita da Filippo Galli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

