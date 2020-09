Cadavere carbonizzato in villa ad Alessandria, procuratore: 'E' un delitto' (Di lunedì 7 settembre 2020) commenta 'Quasi sicuramente è stato un delitto'. Così il procuratore di Vercelli, Pier Luigi Pianta, commenta le indagini sul ritrovamento del Cadavere di un uomo in una villa di Casale Monferrato, ... Leggi su tgcom24.mediaset

