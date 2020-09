Braida sicuro: “Juventus prendi Suarez. Lui come Weah e Shevchenko” (Di lunedì 7 settembre 2020) Luis Suarez sempre più vicino alla Juventus con tanto di approvazione da parte di Ariedo Braida, ex dirigente anche del Barcellona che ha parlato del centravanti ai microfoni di Tuttosport.Braida: "Suarez come Weah e Shevchenko""Suarez ha il dna bianconero", ha esordito con sicurezza Braida. "Se fosse un quadro potrebbe essere l'Urlo di Munch. Ma quello di Munch è un grido di dolore, mentre quello di Luis è un invito alla battaglia. A vincere la partita, sempre". "Lui e Cristiano Ronaldo? Li vedo benissimo. Suarez ha sempre segnato tanto e ovunque: Uruguay, Ajax, Liverpool, Barcellona. Parliamo di un vero bomber, ma che sa giocare benissimo al calcio. Si è trovato alla grande con Cavani in Nazionale e con ... Leggi su itasportpress

