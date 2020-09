Barazzutti su Djokovic: “Incidente spiacevole e involontario. Ma il regolamento va applicato” (Di lunedì 7 settembre 2020) ”Quanto successo a Djokovic è un incidente spiacevole, questa volta ne è protagonista il n.1 del mondo ma casi analoghi sono già accaduti in passato, penso a Shapolavov in Coppa Davis che colpì il giudice di sedia”. Queste le dichiarazioni del capitano dell’Italia di Coppa Davis, Corrado Barazzutti a proposito della squalifica inflitta agli Us Open al campione serbo per aver colpito involontariamente con una pallina una giudice di linea durante il match contro Pablo Carreno Busta. “Spiace in primis per Djokovic, era importante per lui questo Us Open in considerazione della corsa con Federer per gli Slam – ha aggiunto Barazzutti all’Adnkronos -. C’è un regolamento molto esplicito e chiaro riguardo al lancio di ... Leggi su sportface

