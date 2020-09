Astronomia, Milkomeda: la “supergalassia” che nascerà dallo scontro tra la Via Lattea e Andromeda (Di lunedì 7 settembre 2020) La nostra galassia appartiene a un ammasso di galassie detto Gruppo Locale, composto da circa settanta sistemi stellari per la maggior parte di relativamente piccole dimensioni. Il centro di massa del Gruppo Locale si trova in un punto compreso fra la Via Lattea e la Galassia di Andromeda, che sono infatti, insieme alla galassia M 33, le sue componenti principali. Le moderne osservazioni astronomiche suggeriscono l’esistenza all’interno sia della Via Lattea, che di Andromeda, di buchi neri supermassicci, con una massa superiore milioni di volte a quella del nostro Sole che a sua volta pesa circa un milione di volte la Terra. Non solo, la posizione e la velocità relativa delle due galassie lasciano ipotizzare una collisione futura tra i due sistemi che apre numerosi interrogativi sui ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Astronomia Milkomeda Astronomia, Milkomeda: la “supergalassia” che nascerà dallo scontro tra la Via Lattea e Andromeda Meteo Web