"Vogliamo Vanessa Incontrada a Sanremo. Recita, canta, balla. È meravigliosa" (Di domenica 6 settembre 2020) Dal popolo dei social si È levato un coro: “Vogliamo Vanessa Incontrada a Sanremo”. La conduttrice, ieri sera alla guida con Carlo Conti dei Seat Music Awards - evento trasmesso su Rai Uno a sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo - ha convinto nuovamente il pubblico a casa, che vorrebbe per lei uno spazio su palchi più importanti.Il suo nome È rimasto in cima ai trend topic di Twitter per tutta la serata. “Recita bene, canta bene, balla bene. Merita di più”, scrive un utente. L’appello non È necessariamente rivolto ad Amadeus, affinché la porti con sé nell’edizione 2021, a lui affidata. Più che altro ... Leggi su huffingtonpost

