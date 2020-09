SPAL, Lo sfogo di Marino: “Se i giocatori non avranno la testa giusta manderò in campo i ragazzini” (Di domenica 6 settembre 2020) Pasquale Marino è entrato ufficialmente a pieno regime nel mondo SPAL, a confermare il fatto sono le parole di oggi del tecnico ex Empoli, che dopo l'amichevole vinta per 2-1 dai suoi ragazzi contro il Pontedera ha utilizzato parole abbastanza forti nei confronti della squadra."SONO PRONTO A FAR GIOCARE I RAGAZZINI"caption id="attachment 1006243" align="alignnone" width="2024" Marino, Getty Images/caption"Vedo una certa applicazione e voglia di migliorare da parte di questi ragazzi, anche se sto facendo giocare tanti giovani. Per quanto riguarda il fronte acquisti dobbiamo operare con intelligenza, senza avere fretta perchè il rischio di sovraccaricare la rosa c'è e non dobbiamo andare in alcun modo a correrlo. Chiunque sarà acquistato dalla SPAL dovrà essere funzionale al nostro modo ... Leggi su itasportpress

zazoomblog : SPAL Lo sfogo di Marino: “Se i giocatori non avranno la testa giusta manderò in campo i ragazzini” - #sfogo… - ItaSportPress : SPAL, Lo sfogo di Marino: 'Se i giocatori non avranno la testa giusta manderò in campo i ragazzini' -… -

Ultime Notizie dalla rete : SPAL sfogo SPAL, Lo sfogo di Marino: “Se i giocatori non avranno la testa giusta manderò in campo i ragazzini” ItaSportPress