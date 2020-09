Ritiro Palermo: sei mesi di stop possono fare la differenza sul campo? La parola ai preparatori atletici (Di domenica 6 settembre 2020) Il lavoro atletico del nuovo Palermo in Ritiro dopo sei mesi di stop.Il lungo periodo di inattività, causa lockdown da Covid-19, costringe adesso i calciatori, non solo del Palermo, a faticare di più durante la preparazione precampionato. Al netto delle contingenze particolari, durante il Ritiro estivo non possono mancare ripetute, andature e lavoro atletico, mister Roberto Boscaglia e la sua squadra lo sanno bene. Nel corso del periodo di isolamento forzato, giocatori hanno comunque portato avanti un lavoro individuale personalizzato suggeritogli dallo staff di preparatori. Chiaramente, per quanto utile, non può essere paragonabile ad un percorso di allenamento fatto sul campo insieme al resto del ... Leggi su mediagol

