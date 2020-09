Patologie pisocosomatiche: il prezzo da pagare per aver represso le emozioni (Di domenica 6 settembre 2020) Diamo voce alle nostre emozioni, anche se quelle grida di dolore possono apparire spaventose, facciamolo sempre. Non riusciremo mai a controllare i nostri sentimenti, a forzare il cuore, a dirgli cosa deve provare e cosa no, forse avremmo l’illusione di farlo per un po’, ma prima o poi il conto da pagare ci sarà servito, e sarà molto alto. Le chiamano Patologie psicosomatiche e sono tutte quelle emozioni che, se non ascoltate, si presentano sotto forma di malattie. Ipertensione, dermatiti, cefalee e sbalzi d’umore sono i segnali che ci manda il nostro corpo per dirci che per troppo tempo abbiamo trattenuto emozioni sconvenienti, che invece avremmo dovuto imparare ad affrontare e vivere. Il dolore e la sofferenza ora lo sappiamo, vanno sempre ascoltati. Possiamo ... Leggi su dilei

