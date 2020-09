No al taglio dei parlamentari, non è la svolta che la mia generazione attende (Di domenica 6 settembre 2020) Il 20 e 21 settembre il nostro Paese sarà chiamato alle urne per votare il testo del Referendum Costituzionale confermativo sul taglio dei parlamentari. Il quesito recita: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?” Il referendum non prevede quorum, questo significa che non dipenderà dalla percentuale di partecipazione degli elettori, bensì dal voto della maggioranza di coloro che si recheranno alle urne. Sintetizzando la legge prevede la diminuzione dei parlamentari: 230 deputati in meno e 115 senatori in meno. Il numero totale ... Leggi su huffingtonpost

