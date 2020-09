Naomi Campbell trascinata in tribunale “Mi deve dei soldi” (Di domenica 6 settembre 2020) Naomi Campbell portata in tribunale dall’ex fidanzato, il miliardario russo Vladislav Doronin: vuole i soldi prestati e beni per tre milioni di dollari Guai in vista per la “venera nera“, la modella più famosa al mondo. Naomi Campbell torna a far parlare di sé ma non per una sfilata. Secondo l’ex fidanzato, il miliardario russo Vladislav Doronin, la donna deve restituirgli una elevata somma di denaro, soldi prestati, e beni dal valore complessivo di tre milioni di dollari. Cinque anni di fidanzamento dal 2008 al 2013 tra vacanze di lusso, gioielli e abiti costosissimi. Mentre per il gossip si due si sarebbero sposati, la storia è finita male ed ora va ancora peggio. Doronin, amico di Leonardo di Caprio, intenta denuncia ... Leggi su bloglive

Joker__Reloaded : quando i ricconi impareranno a non mettersi con le viziate di merda sarà tardi: - diego4all : RT @_DAGOSPIA_: IL MILIARDARIO MICRAGNOSO - L'EX DI NAOMI CAMPBELL LE FA CAUSA PER RIAVERE REGALI E MILIONI - StaserasolounTG : RT @_DAGOSPIA_: IL MILIARDARIO MICRAGNOSO - L'EX DI NAOMI CAMPBELL LE FA CAUSA PER RIAVERE REGALI E MILIONI - _DAGOSPIA_ : IL MILIARDARIO MICRAGNOSO - L'EX DI NAOMI CAMPBELL LE FA CAUSA PER RIAVERE REGALI E MILIONI -