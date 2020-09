Il Covid corre in Europa: più di 8.500 contagi in Francia in un giorno, la Spagna supera il mezzo milione di positivi (Di domenica 6 settembre 2020) Non si fermano i contagi in Europa. Anzi. Sono 8.550 i contagi da Covid in Francia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Direzione generale della Sanità resi noti da media francesi. Un... Leggi su ilmattino

