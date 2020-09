Hong Kong, arrestato un altro attivista: aveva pronunciato «parole sediziose» (Di domenica 6 settembre 2020) La nuova legge per la sicurezza nazionale di Hong Kong colpisce ancora. Dopo l’arresto di Agnes Chow, cofondatrice del movimento Demosisto, e quello di Jimmy Lai, editore inviso a Pechino, è arrivato anche il turno di Tam Tak-chi, attivista e vice presidente del partito democratico radicale People Power, arrestato in mattinata per aver «pronunciato parole sediziose». L’arresto Secondo la nuova legge introdotta su volere della Cina a fine giugno, in violazione dei patti secondo cui fino al 2047 i due Paesi avrebbero dovuto seguire due sistemi diversi, l’incitamento alla secessione o all’indipendenza costituisce un reato. E così Tam Tek-Chi, 47 anni, ex presentatore radiofonico noto come “Fast Beat” ... Leggi su open.online

La polizia ha precisato che l'arresto non e' stato eseguito in base alla nuova legge sulla sicurezza ma in base all'articolo 10 del codice penale della legislazione coloniale britannica che punisce le ...

