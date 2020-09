Guyana francese, lanciato nello spazio il razzo Vega Vv16: un successo italo-ceco (Di domenica 6 settembre 2020) L’epidemia non ferma l’Italia e la Repubblica Ceca che ripartono insieme nel settore aerospaziale con il lancio del razzo Vega, avvenuto con successo nella notte dalla base europea di Kourou in Guyana francese. La missione di Vega Vv16 si è conclusa con successo 2 ore e 4 minuti dopo il decollo, con la messa in orbita di 53 piccoli satelliti di 13 Paesi che, in base alla crescente richiesta da parte dell’utenza istituzionale e commerciale, saranno utilizzati per molteplici applicazioni, tra cui l’osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la scienza, la tecnologia e l’educazione. La distribuzione a grappolo di un cospicuo numero di satelliti è stata resa possibile grazie alla piattaforma SSMS, prodotta a ... Leggi su ildenaro

Oltre sei milioni di chilometri quadrati (6,7) di foresta di cui tremila andati in fumo. E' il triste bilancio dell'Amazzonia, celebrata oggi in tutto il mondo con l'Amazon Day, che da gennaio a oggi ...

Il nostro Pianeta, nella sua interezza, funziona attraverso alcuni grandi sistemi fondamentali per la vita sulla Terra. L'Amazzonia è uno di questi: è un tassello cruciale degli equilibri climatici, g ...

