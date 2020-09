Grande Fratello Vip, c’è Fausto Leali: “Lo faccio per soldi” (Di domenica 6 settembre 2020) Tra in concorrenti del Grande Fratello Vip ci sarà anche Fausto Leali. Il cantante in un’intervista al Fatto Quotidiano spiega la sua scelta: “Lo faccio anche per soldi”. Come dargli torto, in fondo. In un periodo complicato anche per artisti, musicisti e cantanti che non hanno la possibilità di potersi esibire davanti ai loro fan c’è “bisogno” anche di entrate economiche collaterali. Questo in sintesi il pensiero di Fausto Leali che, nelle prossime settimane, entrerà nella casa più spiata d’Italia: quella del Grande Fratello Vip. Il cantante, che festeggerà il 76esimo compleanno probabilmente da “recluso” (è nato il 26 ottobre) spiega ... Leggi su bloglive

davidealgebris : Il Prediente del Consiglio non sa quante persone sono Morte di Covid in Italia. Corretto continua a sbagliare. Ques… - Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - stanzaselvaggia : Salvini che accusa qualcuno di usare la scena mediatica in modalità Grande Fratello è la migliore gag comica del gi… - LalliVincenzo : RT @Pontifex_it: Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita a rimet… - pepealonsoRR : RT @Pontifex_it: Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita a rimet… -