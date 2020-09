F1 Gp Italia, Verstappen: “E’ andato tutto storto, gara da dimenticare in fretta” (Di domenica 6 settembre 2020) Il Gran Premio d’Italia di Formula 2020 ha regalato delle incredibili emozioni e dei ritiri da parte di ben tre top driver, quali Sebastian Vettel, Charles Leclerc e Max Verstappen. Quest’ultimo, in particolare, al termine della gara ha espresso tutta la propria delusione per l’andamento della gara: “Penso che tutto quello che potesse andare storto oggi lo abbia fatto. Ho avuto una partenza molto brutta con molto wheel spin e da lì in poi sono rimasto bloccato in un treno di macchine che avevano tutte il DRS. Cosa che rende quasi impossibile il sorpasso a Monza. Dopo la bandiera rossa ho avuto un problema con il motore che abbiamo cercato di risolvere”. “Purtroppo non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo solo dimenticare questa ... Leggi su sportface

