Coronavirus in Italia, netto calo dei contagi: +1.297 (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA - Sono sette i morti positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 16,. netto calo anche dei contagiati : sono 1.297, quasi 400 in meno di ieri. Ma si registra anche un ... Leggi su corrieredellosport

