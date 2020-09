Coronavirus in Italia, 1297 casi positivi in più ma con 30mila tamponi in meno. Otto i decessi, salgono le terapie intensiva (Di domenica 6 settembre 2020) in Italia , il bollettino di oggi domenica 6 settembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1297 , a fronte di 76.856 tamponi , ,: Otto invece i decessi , ... Leggi su leggo

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 settembre: 1.695 nuovi casi e 16 decessi - VanityFairIt : Lo scorso marzo i lividi della mascherina dopo un turno in reparto, ieri sul red carpet di Venezia. Ricordate quest… - GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - NewSicilia : #Coronavirus #Italia, l'aggiornamento dei dati nazionali di oggi #6settembre. #COVID__19 #Newsicilia - BobbiaOdille : RT @CesareSacchetti: I parenti dei morti di Bergamo:'chi ha ammazzato la nostra gente non sono stati 'il nemico invisibile' o il 'virus as… -