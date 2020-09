Arturo Lorenzoni, malore in diretta per il candidato governatore (Di domenica 6 settembre 2020) Arturo Lorenzoni, candidato per il centrosinistra in Veneto, ha avuto un malore durante una diretta Facebook. Paura per Arturo Lorenzoni, candidato a governatore del Veneto per il centrosinistra. L’uomo infatti ha avuto un malore durante un’evento online legato alla sua campagna elettorale. Lorenzoni era in diretta su Facebook insieme al ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e al sottosegretario Pierpaolo Baretta. Improvvisamente il candidato governatore si è accasciato sulla scrivania: i familiari sono immediatamente intervenuti per soccorrere il 43enne. L’uomo, che al momento si trova in isolamento domiciliare ... Leggi su bloglive

matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione ad Arturo Lorenzoni da parte mia e di tutta la Lega. - SkyTG24 : #Veneto: malore in diretta Facebook per #Lorenzoni, il candidato centrosinistra col #Covid19 - rtl1025 : ?? Malore in diretta Facebook per Arturo #Lorenzoni, il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, posit… - ivanacuscito72 : RT @RaiNews: Malore in diretta Facebook per Arturo Lorenzoni, il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, positivo al Covid h… - RaiNews : Malore in diretta Facebook per Arturo Lorenzoni, il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, positivo… -