Ufficiale: Spezia, è Jacopo Sala il primo acquisto della storia in Serie A (Di sabato 5 settembre 2020) Lo Spezia ha ufficializzato il primo acquisto della sua storia in Serie A, è Jacopo Sala il nuovo rinforzo dei liguri. Dopo la fantastica promozione di qualche settimana fa, gli Aquilotti sono al lavoro per regalare ad Italiano una squadra pronta per la categoria. Questa la nota del club bianconero: “E’ Ufficiale: la difesa aquilotta potrà contare su un innesto di esperienza per la prossima stagione. Dopo lo scorso campionato trascorso con la maglia della SPAL, Jacopo Sala ha sottoscritto un contratto biennale con le Aquile ed è il primo acquisto Ufficiale della ... Leggi su alfredopedulla

