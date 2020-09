Ue: Gentiloni, 'Paesi non sprechino occasione Recovery Fund' (Di sabato 5 settembre 2020) Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - "Molto dipende dalle prossime mosse, dai piani nazionali, che non devono sprecare questa occasione straordinaria. Non possiamo permetterci che queste risorse non siano finalizzate agli obiettivi comuni europei, e finalizzate a risolvere i problemi strutturali di ciascun Paese e anche dell'Italia". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti. "La Commissione non è un intermediario finanziario, ma senza invadere lo spazio di autonomia ha il dovere di coordinare queste risorse", ha aggiunto. Leggi su iltempo

Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - "Molto dipende dalle prossime mosse, dai piani nazionali, che non devono sprecare questa occasione straordinaria. Non possiamo permetterci che queste risorse non siano ...

Coronavirus: Gentiloni, 'ridurre confusione tra Paesi Ue e uniformare zone rosse'

Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - Nell'emergenza Covid "non siamo di fronte a una seconda ondata ma di fronte a una grande incertezza. Come fronteggiarla? Cercando di ridurre la confusione e il fatto ch ...

