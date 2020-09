Traffico Roma del 05-09-2020 ore 18:30 (Di sabato 5 settembre 2020) Luceverde Roma ancora buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi poche le auto in circolazione sul raccordo e consolari Traffico che si mantiene scorrevole sull’intera rete viaria della capitale unica eccezione in centro in Piazza Bocca della Verità in pieno svolgimento una manifestazione di protesta difficoltà di circolazione in tutta l’area circostante in particolare su Viale del Circo Massimo via dei Cerchi via della Greca Lungotevere Aventino e Lungotevere dei pierleoni possibili deviazioni per i bus di zona sempre in centro proseguono i lavori di riqualificazione della sede stradale di via Sistina chiusa la transito nel tratto compreso tra via dei Cappuccini e piazza Barberini verso via del Tritone i mezzi pesanti superiori alle 3 tonnellate e mezzo il divieto di transito inizia a ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-09-2020 ore 12:30 RomaDailyNews Roma Montesacro, discarica nel parcheggio fra la stazione Nomentana e il parco delle Valli

Nel cuore di Montesacro, III Municipio della Capitale, c’è un parcheggio che ospita al suo interno una discarica a cielo aperto. L’area in questione, che si trova alla fine di via Val d’Aosta, è a due ...

Orvieto, lavori su cavalcavia in autostrada. Casello chiuso per tre notti

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire degli urgenti lavori di manutenzione al cavalcavia situato al chilometro 451,216, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nel corso delle ...

