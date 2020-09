Salvati nella notte due escursionisti di Udine sul Ghiacciaio del Canin (Di sabato 5 settembre 2020) Questa notte due escursionisti di Udine del 1978 e del 1979 sono stati tratti in salvo dai soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico sul Ghiacciaio del Canin.L’intervento è scattato alle 21, quando è arrivata una chiamata in stazione che segnalava il mancato arrivo dei due escursionisti – che stavano compiendo la traversata dell’Alta via Resiana – al Rifugio Gilberti, dove avrebbero dovuto trascorrere la notte come previsto dalla loro tabella di marcia.A segnalare il mancato arrivo al Rifugio Gilberti la ragazza di uno dei due, che li aveva sentiti per l’ultima volta al mattino di venerdì 4 settembre. Dal quel momento i due non erano stati più raggiungibili al ... Leggi su udine20

