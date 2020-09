Peretti: “Boscaglia top, svelo i miei obiettivi. Il mio messaggio a Martinelli e ai tifosi…” (Di sabato 5 settembre 2020) Parola a Manuel Peretti.Il difensore del Palermo, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale rosanero, ha illustrato la sua posizione in merito a varie tematiche. Di seguito, le sue dichiarazioni.“Il bilancio dell’anno scorso è stato più che positivo, però quest’anno si riparte da zero e bisogna giocarsi le proprie carte. Mister Boscaglia è molto preparato, ci sta conoscendo e noi dobbiamo conoscere lo staff. Penso che potremmo fare grandi cose - ha spiegato l’ex Hellas Verona -. Il mio obiettivo stagionale è quello di fare del mio meglio per questa maglia e cercare di aiutare la squadra. Penso che il Girone C sia molto combattuto, ci sono grandissime corazzate. Credo che bisogna ragionare di partita in partita e di dare il massimo per portare a casa più vittorie possibili. Martinelli ... Leggi su mediagol

