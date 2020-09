Paolo Barelli eletto presidente Federnuoto per la 6^ volta (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Paolo Barelli è stato eletto alla presidenza della Federazione italiana nuoto per il quadriennio 2021/2024 che sarà caratterizzato da due edizioni olimpiche e dagli Europei di Roma nel 2022. Il dirigente romano, candidato unico, ha ricevuto 9.811 voti, pari al 71,54% delle preferenze espresse dall'Assemblea elettiva riunita allo stadio Olimpico di Roma. Per Barelli, in carica dal 2000, si tratta del sesto mandato consecutivo. Prima assemblea elettiva di una federazione sportiva post Coronavirus organizzata in presenza presso lo stadio Olimpico di Roma, a pochi passi dagli uffici federali, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. “Ripartiamo con preoccupazione: è un momento di grande difficoltà per tutte le nostre società che gestiscono impianti ... Leggi su liberoquotidiano

