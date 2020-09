Milano: assessore De Corato, 'carcere e rimpatrio per stranieri che commettono reati' (Di sabato 5 settembre 2020) Milano, 5 set. (Adnkronos) - "Basta con il buonismo giudiziario. In Lombardia vivono 55 mila ucraini, di cui circa 8 mila nella sola città di Milano: chi, fra questi, commette dei reati deve essere arrestato, deve scontare la pena in carcere senza sconti e poi va immediatamente rimpatriato. Altro che servizi sociali". Lo afferma l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commentando la notizia dell'arresto, dopo un inseguimento tra Milano e Monza, di un pregiudicato ucraino che, dopo aver rubato un furgone, non si è fermato all'alt dei carabinieri. "Un episodio come tanti, purtroppo, che vedono protagonisti immigrati che vengono in Italia per delinquere. Quello che invece ha dell'incredibile è che questo ... Leggi su liberoquotidiano

rtl1025 : ?? E' morto questa notte all'istituto dei Tumori di Milano lo storico dell'arte #PhilippeDaverio. Docente e saggist… - Agenzia_Ansa : Addio allo storico dell'arte #PhilippeDaverio Docente e saggista, è stato assessore alla Cultura del Comune di Mila… - Comincini : La scomparsa di Philippe #Daverio priva Milano e l’Italia di un grande talento della divulgazione dell’arte e del b… - benzinazero : RT @fontana_walter: Caro Sindaco @BeppeSala e Assessore @MarcoGranelliMI perchè non vedete l'hastag #metrominuto e fate una carta geografi… - muover_mi : Le grandi opere di urbanistica di cui l'amministrazione @BeppeSala e il suo assessore @PierMaran vanno fieri!… -