Mali | uccisi due militari francesi

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Due militari francesi sono stati uccisi in azione in Mali, secondo quanto annunciato questa sera dalla presidenza francese. Un terzo soldato è rimasto ferito. I tre facevano pa ...

