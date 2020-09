Lazio, Lulic: "Faccio di tutto per tornare il prima possibile" (Di sabato 5 settembre 2020) In un post su Instagram il bosniaco ha però voluto chiarire sul suo recupero: "Da giorni leggo notizie infondate sulle mie condizioni fisiche e sul mio futuro. L'unica verità è che mi sto curando in ... Leggi su raisport.rai

DiMarzio : #Lazio: lo sfogo di #Lulic, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia - Fantacalcio : Lazio, Lulic: 'Ecco le mie condizioni fisiche' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sette mesi senza capitan #Lulic: se manca lui, è una #Lazio a metà - salvione : Lulic si sfoga: 'Notizie false su di me. Ecco la verità' - 1900_since : #SenadLulic rassicura i tifosi laziali tramite il suo profilo ufficiale #Social -