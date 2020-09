Juventus, senti Lucarelli: “Cavani? Ci sta pensando, ma a Torino…” (Di sabato 5 settembre 2020) Nella serata di ieri, Sky Sport ha riferito che la situazione che potrebbe portare Edin Dzeko o Luis Suarez alla Juventus sarebbe in una fase di stallo. Per una ragione o per un’altra in questo momento i due attaccanti sarebbero bloccati, con i bianconeri che avrebbero fretta di chiudere in modo che Andrea Pirlo possa avere il tanto sospirato sostituto di Gonzalo Higuain prima dell’inizio del campionato. Date le complicazioni che si sono venute a creare, la Juventus avrebbe riaperto i contatti con Edinson Cavani, attaccante uruguayano svincolatosi dal PSG. Si tratterebbe solamente di una mossa per cautelarsi, in modo che nel peggiore dei casi non dovesse arrivare né Dzeko, né Suarez. Però l’emittente televisiva sopracitata ha confermato che dalla società bianconera da questo punto di vista, filtrerebbe ... Leggi su tuttojuve24

La Serie A 1989/90 vide un serrato testa a testa fra il Milan e il Napoli: una vittoria a tavolino lanciò i partenopei di Bigon verso il titolo. A fine anni '80 del secolo scorso, la Serie A era di gr ...

Fanpage.it ha intervistato Carlo Volpicelli, l’edicolante di origini napoletane che lavora a Milano e si è rifiutato di servire un cliente con la maglietta “Odio Napoli”: “Non so se per legge potevo f ...

