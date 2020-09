Juventus: Arthur a lezione d’italiano, ma spunta una parola “off limits”… [FOTO] (Di sabato 5 settembre 2020) Arthur Melo è uno dei volti nuovi della Juventus di Pirlo. Arrivato dal Barcellona nello scambio che ha portato Pjanic in Catalogna, sta continuando nel suo normale processo di ambientamento. In campo, sì, ma anche con la lingua. Come mostrato da lui stesso tramite una Instagram Story sul suo profilo ufficiale, il centrocampista sta imparando l’italiano. Durante la lezione online, infatti, il calciatore ha postato una FOTO di alcune parole della nostra lingua. Tra queste, però ne spunta una “off limits”… Ecco la FOTO. L'articolo Juventus: Arthur a lezione d’italiano, ma spunta una parola “off limits”… FOTO ... Leggi su calcioweb.eu

