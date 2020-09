Inter, il dubbio Eriksen: confermarlo o sacrificarlo per Kanté? (Di sabato 5 settembre 2020) In un mercato dove tutti sono sacrificabili, è giusto valutare l'eventuale sacrificio del grande colpo di gennaio alla luce di un rendimento fin qui sotto le aspettative? Quando Christian Eriksen è ... Leggi su gazzetta

gianpierogaeta : Suning ha ufficialmente chiuso i rubinetti, altro che #Messi #anala - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Eriksen, i dubbi dell'#Inter: dargli un'altra chance o sacrificarlo per #Kanté? - Haavara3 : @biscione_blog @Bubu_Inter @leonardonuara Ah perché dicono sempre solo la verità non frasi dettate dai dirigenti. P… - RespectxAcmilan : @GRealta Spero ci sia scritto Inter Merda nel dubbio rt - NackaSkoglund89 : RT @svbastian_: Quindi secondo gli aziendalisti per colpa del covid non possiamo fare acquisti di qualità a differenza degli altri e dobbia… -