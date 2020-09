Incidenti in montagna, escursionista di 17 anni morta in Valcamonica. Soccorritore deceduto durante un addestramento (Di sabato 5 settembre 2020) Incidenti in montagna, due vittime e una donna rimasta ferita in modo grave nella giornata di sabato 5 settembre 2020. ROMA – Tre gravi Incidenti in montagna nella giornata di sabato 5 settembre 2020. Un Soccorritore ha perso la vita durante un addestramento condotto sulle Cime di Lavaredo. Il finanziere, secondo quanto raccontato da La Repubblica, era impegnato in un’esercitazione quando, per motivi ancora da accertare, è stato colpito dal motore dell’elicottero. Immediata la chiamata ai soccorsi con i tentativi che non sono serviti a nulla. Aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio l’accaduto e capire se si è trattato di un incidente oppure di un errore umano. Una ragazza di 17 anni ... Leggi su newsmondo

