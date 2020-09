In Sicilia non brilla la stella di Davide (Di sabato 5 settembre 2020) L’antichissimo legame che unisce la Sicilia e l’ebraismo ha radici profonde e tracce incancellabili. Un rapporto interrotto a fasi alterne ma sempre imposte da poteri lontani dall’isola e mai dalla popolazione, che ha sempre manifestato la millenaria propensione all’accoglienza che le è propria. Fu così nel 1492 quando, con l’editto dell’Alhambra del 31 marzo, si dispose che gli ebrei fossero cacciati dalla Spagna e da tutti i possedimenti nel Mediterraneo: Isole Baleari, Sardegna e Sicilia. Periodicamente furono ovunque oggetto di persecuzioni, dell’accusa di essere untori e bersaglio di pogrom sanguinosi, nell’indifferenza della Chiesa Cattolica, nel cui rito, sino a prima del Concilio Vaticano II, era presente l’espressione «preghiamo per i perfidi giudei» e ancora era ... Leggi su linkiesta

matteosalvinimi : Basta chiacchiere e sciocchezze, l’Italia non merita ministri che parlano di piste ciclabili tra Calabria e Sicilia… - AMorelliMilano : ANCHE I #5STELLE DELLA SICILIA NON NE POSSONO PIÙ, CONSIDERANO #LAMORGESE INADEGUATA E NE CHIEDONO LE #DIMISSIONI.… - matteosalvinimi : Sbarchi, l'Europa bacchetta la Sicilia. Incredibile! Non siamo più nemmeno padroni a casa nostra! PORTI CHIUSI e PR… - mystickbellarke : RT @wintaerbeart: ????POTETE FAR GIRARE PER FAVORE????? ABBIAMO TROVATO QUESTO CUCCIOLO NELLE ZONE DELL'AUTOSTRADA DI CATANIA (Sicilia) PU… - seaadiel : RT @wintaerbeart: ????POTETE FAR GIRARE PER FAVORE????? ABBIAMO TROVATO QUESTO CUCCIOLO NELLE ZONE DELL'AUTOSTRADA DI CATANIA (Sicilia) PU… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia non Isole e muriIn Sicilia non brilla la stella di Davide Linkiesta.it Coronavirus, in Sicilia più casi ma l'indice Rt non preoccupa: 1800 focolai in Italia, crescono i sintomatici

Crescono i contagi in Sicilia, ma l’indice di trasmissibilità Rt è sceso da 0,99 a 0,82, attestandosi al di sotto del livello di allerta, che è pari a uno, e della media nazionale di 1,18. Sono quattr ...

Lampedusa, Musumeci: "Roma ha deliberato senza di noi"

«Valuteremo le misure varate dal Governo centrale su Lampedusa non appena sarà pubblicato il relativo decreto. Anche perché a Roma, in violazione dello Statuto autonomistico, hanno ritenuto di deliber ...

Crescono i contagi in Sicilia, ma l’indice di trasmissibilità Rt è sceso da 0,99 a 0,82, attestandosi al di sotto del livello di allerta, che è pari a uno, e della media nazionale di 1,18. Sono quattr ...«Valuteremo le misure varate dal Governo centrale su Lampedusa non appena sarà pubblicato il relativo decreto. Anche perché a Roma, in violazione dello Statuto autonomistico, hanno ritenuto di deliber ...