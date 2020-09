Il virologo Perno del Niguarda: «Troppa fiducia nei test rapidi: i falsi negativi sono ancora parecchi» – L’intervista (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembre«Siamo in un momento delicato dove la chiarezza è fondamentale», è per questo che il prof. Carlo Federico Perno, virologo Direttore della Medicina di Laboratorio dell’ospedale Niguarda e professore ordinario di Virologia e Microbiologia alla Statale di Milano, decide di parlare ad Open. Scuole che riaprono, focolai di Coronavirus che crescono, vaccini candidati a risolvere una condizione ancora troppo preoccupante in molte parti del mondo. Prof. Perno, siamo al 5 settembre, le scuole stanno per riaprire, c’è preoccupazione. Stiamo riaprendo a nuovi focolai quasi certi? «Direi di no. Un paese che si rispetti non può rinunciare alla scuola e sicuramente la riapertura è ... Leggi su open.online

ILOVEPACALCIO : #Coronavirus, il virologo #Perno: «Pochi i bimbi contagiosi. La scuola non è pericolosa» - lillydessi : Virologo Perno: 'Non dare mai per scontato di sapere le cose giuste' -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Perno Il virologo Perno del Niguarda: «Troppa fiducia nei test rapidi: i falsi negativi sono ancora parecchi» – L’intervista Open Covid, Lancet: «Vaccino russo Sputnik produce anticorpi». Oms: «Vaccinazione di massa non prima di metà 2021»

Dopo gli annunci del presidente Vladimir Putin, arrivano i primi dati scientifici sul vaccino russo anti-Covid Sputnik. Pubblicati sulla rivista Lancet, mostra che il 100% dei partecipanti ai test ha ...

Coronavirus: "Il vaccino russo produce anticorpi". Lo scrive Lancet

Il vaccino annunciato da Vladimir Putin, oggetto di tanta ironia sui social e del soparacciglio alzato dell'Oms, sembra che "abbia la capacità di produrre anticopri, senza importanti effetti collatera ...

Dopo gli annunci del presidente Vladimir Putin, arrivano i primi dati scientifici sul vaccino russo anti-Covid Sputnik. Pubblicati sulla rivista Lancet, mostra che il 100% dei partecipanti ai test ha ...Il vaccino annunciato da Vladimir Putin, oggetto di tanta ironia sui social e del soparacciglio alzato dell'Oms, sembra che "abbia la capacità di produrre anticopri, senza importanti effetti collatera ...